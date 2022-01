Vanhesuden, l’Inter lo segue costantemente. Tornerà a Milano? – TS

L’Inter ha vinto la Supercoppa Frecciarossa contro la Juventus e ora prepara la sfida all’Atalanta. Intanto però i vari calciatori in prestito sono costantemente monitorati dalla squadra nerazzurra. Tra questi c’è anche Vanheusden che ha ben figurato contro il Milan in Coppa Italia.

MONITORARE – Come detto è vigilia di Atalanta-Inter. I nerazzurri vogliono riprendere la marcia verso lo Scudetto ma l’avversario è tosto. Intanto però i vari prestiti dell’Inter stanno facendo bene e tra questi c’è Vanheusden. Il difensore belga ha fatto molto bene contro il Milan in Coppa Italia e la società nerazzurra con i vari dirigenti e anche Inzaghi, monitora la situazione. Secondo Tuttosport le opzioni sono due: lasciarlo un altro anno a maturare oppure riportarlo subito in pianta stabile a San Siro per inserirlo nell’organico nerazzurro. Ciò che è sicuro è che Vanheusden sta facendo bene e che dovrà continuare così.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini