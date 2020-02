Van Persie svela: “Potevo andare all’Inter guadagnando di piÃ¹! Arsenal…”

Van Persie svela: “Potevo andare all’Inter guadagnando di più! Arsenal…”

Condividi questo articolo

Van Persie, intervistato nel corso della trasmissione “I signori del calcio” su “Sky Sport”, ha rivelato di essere stato vicino all’Inter. Il riferimento dell’olandese è al 2011 o al più tardi 2012, quando lasciò l’Arsenal per passare al Manchester United

RETROSCENA – La rivelazione di Robin van Persie: «All’epoca Chelsea e Inter non stavano giocando bene. Avevo l’opportunità di andare a giocare nell’Inter: avrei guadagnato più soldi e avrei avuto un contratto più lungo, ma non avevo mai pensato di andarmene dall’Arsenal. Non ero aperto a questa possibilità, volevo continuare con l’Arsenal e pensavo fosse una cosa possibile. Se avessimo giocato in un campionato composto dalle sei migliori squadre avremmo vinto, ma regalavamo vittorie alle squadre piccole. Era frustrante e ti faceva vivere emozioni contrastanti: da una parte c’era la paura di sbagliare e fallire, mentre dall’altra di continuare a crederci».