Van Duysen: «Nainggolan? Resta sempre il benvenuto nel nostro club»

Radja Nainggolan è stato rilasciato oggi su cauzione. La notizia l’ha commentato anche da Van Duysen, presidente del Lokeren come riportato da HLN.be.

RIENTRO – Nella giornata di ieri, il mondo dello sport belga, ha avuto uno scossone, con l’arresto di Radja Nainggolan, vecchia conoscenza della Serie A. L’ex centrocampista di Inter e Roma, era stato arrestato in un giro di traffico di droga dal Sudamerica. Oggi però, come riportato da alcuni media locali, è stato rilasciato su cauzione. Nel frattempo, anche il presidente del Lokeren, che aveva da poco acquistato il cartellino di Nainggolan, ha commentato la situazione. Queste le sue parole come raccolto dal noto sito belga HLN: «Non siamo ancora riusciti a parlare con Radja dopo il suo rilascio condizionale. Siamo felici che sia di nuovo libero, ma non conosciamo ancora le condizioni. Penso che prima vogliamo scoprirlo velocemente. Può ancora giocare a calcio in queste condizioni oppure no? Lo spero, ma al momento non è chiaro».

Nainggolan torna a casa. Il presidente gli da il bentornato

Van Duysen ha concluso così il commento sul dossier che riguarda Nainggolan: «E per quanto ne so, la sua carriera al Lokeren dura solo da una settimana. Ci troviamo di fronte a qualcosa che non ci aspettavamo affatto. Ma cerchiamo di mantenere la serenità e di non fare dichiarazioni su un dossier che non conosciamo. La Corte sta facendo il suo lavoro e continuerà a farlo. Vedremo se Radja potrà effettivamente continuare a lavorare con noi, ma da parte nostra è più che benvenuto nel club».