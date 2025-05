Van Dijk: «Stupito dal gioco del Psg, ma con l’Inter non è favorito»

Van Dijk, capitano e difensore del Liverpool, ha parlato del Psg, prossimi rivali dell’Inter in finale di Champions League.

STILE DI GIOCO – Intercettato dai colleghi dell’Equipe, Virgil van Dijk parla del Psg: «Sono rimasto molto colpito dallo stile di gioco del PSG , dalla qualità individuale dei suoi giocatori e dall’impegno che hanno profuso».

ANDATA – Poi van Dijk ritorna sull’ottavo di finale di andata, dove il Liverpool aveva anche vinto con fortuna 1-0: «È stato piuttosto sorprendente che abbiamo vinto dopo che ci avevano dominato, ma sono cose che succedono nel calcio».

RITORNO – Dall’andata a Parigi al ritorno a Liverpool, così van Dijk: «In quella partita avremmo potuto segnare nei primi venti minuti, il che avrebbe cambiato l’andamento della partita. Alla fine, la partita è stata abbastanza equilibrata e si è arrivati ​​ai calci di rigore, una sorta di lotteria. I parigini sono passati, complimenti a loro».

Van Dijk sulla finale del 31 maggio tra Psg e Inter

FINALE – Infine, il difensore dei Reds risponde così alla domanda sui parigini favoriti a Monaco: «Non credo. Ho giocato di recente contro il PSG e, come ti ho detto, mi hanno fatto una forte impressione. Per quanto riguarda l’Inter, in passato l’ho incrociata e conosco bene due dei suoi giocatori, i miei connazionali Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Forse l’Inter ha un po’ più di esperienza del PSG, visto che ha giocato di recente la finale di Champions League».