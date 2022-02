Van Dijk: «Diogo Jota, wow! La concorrenza davanti fa bene. Ora Klopp…»

L’Inter si appresta a giocare contro il Napoli al Maradona domani alle 18 ma intanto ha già la testa anche agli ottavi di Champions League. Il Liverpool sarà l’avversario e ieri i Reds hanno vinto 2-0 contro il Leicester in Premier League (vedi articolo).

SCELTA – Una vittoria netta e dominante da parte del Liverpool contro le Foxes. I Reds di Klopp hanno dato prova della loro forza e hanno ringraziato Diogo Jota autore dei due gol decisivi del match. «E’ un calciatore fantastico – afferma Virgil Van Dijk ai canali ufficiali del Liverpool -. Corre e salta gli avversari ed è veramente difficile da fermare perché è un’opportunista. Si prende rischi quando attacchiamo ma è anche bravissimo a pressare e difendere. La concorrenza in attacco ora è interessante con Mane tornato dalla Coppa d’Africa, Luis Diaz appena arrivato e dopo un gran debutto e Salah che beh, non ha senso parlare tanto di lui ma anche Minamino e Firmino. Il mister ha tanto lavoro tra le mani ma è un’ottima cosa per tutti. Giochiamo ogni tre giorni e tutti devono essere coinvolti e pronti al 100%. Clean sheet? Importante per come abbiamo costruito e gestito la partita ma anche per le prossime partite. Saremo molto pieni ma ci piacerà. E’ bello essere in tutto le competizioni, quindi, andiamo!».