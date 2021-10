Van der Vaart: «Onana? Ajax ne ha bisogno! Deve giocare, è il massimo»

Onana sembra ormai destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione (vedi articolo). Van der Vaart, ex giocatore dei Lancieri di Amsterdam, ha detto la sua sul portiere dell’Ajax.

GIRO DI PORTIERI – Rafael van der Vaart ha parlato di André Onana, portiere dell’Ajax in orbita Inter: «Se sei abituato a Onana, è il massimo assoluto, ma non si può dire che Remko Pasveer abbia fatto molto male. Ha avuto problemi contro lo Sporting CP, ma anche Onana ha commesso un errore contro il Liverpool. Ho fiducia in Pasveer. Jay Gorter sembra essere un grande talento, quindi mi aspetto che avrà possibilità in questa stagione. Onana lo lascerei giocare, vuoi ottenere qualcosa e anche se sai che non firmerà e alla fine della stagione andrà via fallo giocare. Nella trionfale stagione in Champions League ha preso dei palloni che erano quasi gol. Alla fine ne hai bisogno».

Fonte: voetbalprimeur.nl