Valverde chiude le porte all’Inter: “Vidal Ã¨ un nostro giocatore, non credo…”

Valverde chiude le porte all’Inter: “Vidal è un nostro giocatore, non credo…”

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, nel corso della conferenza stampa ha parlato anche di mercato, e in particolare di Arturo Vidal, in ottica mercato. Di seguito le sue parole riportate dal sito “Gianlucadimarzio.com”.

SU VIDAL – Ernesto Valverde in conferenza stampa ha parlato di Arturo Vidal, accostato all’Inter per quanto riguarda il mercato di gennaio: «Apprezzo positivamente il contributo dei due (Vidal e Aleña, ndr). Abbiamo ampia scelta in mezzo e stanno giocando. Saranno con noi quando ci incontreremo di nuovo. Abbiamo parlato a lungo del fatto che se ne va o che non se ne va… Sembra la famosa partita di Miami che dovevamo giocare contro il Girona: si è parlato a lungo e alla fine non si è giocato. Vidal è un nostro giocatore, ha segnato un gol e non credo che possa andarsene».

