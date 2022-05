Valtolina: «Milan davanti e l’Inter può mollare ma tutto ancora aperto»

L’ex giocatore Fabian Valtolina si ritiene molto contento da sportivo dell’appassionante lotta per la vittoria finale dello Scudetto tra Inter e Milan

BEL CAMPIONATO − Valtolina sulla corsa allo Scudetto: «Le favorite vanno di settimana in settimana. E’ bellissimo vedere che due squadre lottano fino alla fine, che vinca il migliore. Sarà importante preparare al meglio le ultime partite e trovarsi in condizioni ottimali per poter dare il massimo dato che entrambe sanno che al primo minimo errore l’altra può approfittarne. In questo caso è davanti il Milan e l’altra potrebbe addirittura mollare quindi è bello perché era un po’ di tempo che non si vedeva un campionato così tirato. Arriviamo da tanti anni in cui l’ha vinto la Juventus, lo scorso anno c’è stata la volata finale però l’Inter era troppo più forte: è bello vedere un campionato così sia per tifosi che sportivi».

Fonte: Football news24