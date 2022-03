Valtolina: «Juventus quarta a -1 dall’Inter, e si diceva che giocava male!»

Fabian Valtolina, ex giocatore – tra le altre di Sampdoria e Venezia – sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato della lotta scudetto considerando l’inserimento della Juventus e lo scontro diretto con l’Inter.

SCONTRO DIRETTO – Fabian Valtolina ha parlato così della lotta scudetto: «Vedo una bella lotta scudetto. Ci sarà la sosta ma la maggior parte dei giocatori continueranno a giocare. Secondo me ci sarà anche la Juventus, alla ripresa giocherà subito contro l’Inter e diventerà fondamentale per i sogni scudetto, dato che fino a poco tempo fa non era neanche tra i primi quattro e si diceva che giocava anche male, ma nel calcio contano solo i risultati. Sarà bello vedere fino alla fine questa lotta dopo tanti anni, è un campionato aperto con tre-quattro squadre che si giocheranno lo scudetto».