Valore di mercato: un giocatore dell’Inter nella top20 del CIES

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

VALORE – Il giocatore dell’Inter col valore di mercato più alto è anche quello che vale di più in Serie A. E non è Romelu Lukaku, come molti si attenderebbero. L’osservatorio internazionale del calcio CIES ha pubblicato oggi la lista dei calciatori col valore di mercato più alto, calcolato col proprio algoritmo. Il podio canta quasi esclusivamente in inglese: il primo è Marcus Rashford, mentre Trent Alexander-Arnold è terzo, dietro ad Erling Håland. Secondo il CIES, l’attaccante del Manchester United vale 165,6 milioni di euro, mentre quello del Borussia Dortmund si attesta a 152 milioni. Scorrendo la lista, il primo nome proveniente dalla Serie A è quello di Achraf Hakimi. Il marocchino dell’Inter ha un valore di mercato che il CIES stima in 113,7 milioni di euro. E poco dietro di lui, in ventunesima posizione, troviamo un altro nerazzurro. Con un valore di 105,5 milioni di euro, Lautaro Martinez è il secondo giocatore della Serie A (e dell’Inter) per valore di mercato. Lukaku si attesta invece alla posizione ventisei, con un valore di poco inferiore ai 100 milioni di euro (97,6). Qui la lista completa pubblicata dal CIES.