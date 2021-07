Vallini: «Lukaku e Lautaro Martinez sono quel qualcosa in più per l’Inter»

Silvia Vallini, direttamente da Appiano Gentile per “Sky Sport”, ha parlato della coppia gol dell’Inter Lukaku-Lautaro Martinez. I due attaccanti sono motivati per ritornare a giocare con la maglia nerazzurra

LU-LA − Queste le parole della Vallini sulla coppia gol nerazzurra: «Romelu Lukaku è uno dei più attesi. Il belga ha voglia di tornare e lo dimostra con le foto e i video che pubblica quotidianamente sui social. Il giocatore ha una nuova consapevolezza dall’ultima stagione con la conquista del titolo che è stato un riscatto visto il suo passato. Lui è l’eredità lasciata da Antonio Conte, cosi come Lautaro Martinez che documenta i suoi allenamenti, carico per le vittorie in Italia e in Copa America. Possono rappresentare quel qualcosa in più, con i loro 41 gol in due e i 10 assist ciascuno. Lukaku rimarrà al 100%, è una base per ripartire. Al momento, è il punto fermo, il più atteso. Hakan Calhanoglu si è messo subito al lavoro per innescare la coppia dei due attaccanti. Satriano, che ha stupito contro il Lugano, avrà un’altra possibilità oggi».