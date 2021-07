Vallini: «Inter, esperienza dei campioni aiuterà per cammino in Europa»

Silvia Vallini, inviata Sky dell’Inter, ha parlato da Appiano Gentile del percorso di crescita dell’Inter. Secondo la giornalista, la vittoria dell’Europeo di Barella e Bastoni, cosi come della Copa America di Lautaro Martinez, aiuterà la rosa di Inzaghi

ESPERIENZA − Così la Vallini sulla maturità dei nerazzurri: «Per fare meglio in Europa bisogna prendere spunto dalla Nazionale italiana. All’Inter, questo non manca, gli stessi Nicolò Barella e Alessandro Bastoni hanno detto che questo gruppo (l’Italia, ndr) ricorda molto quello all’Inter. Romelu Lukaku, inoltre, ha postato un “Mi manchi” nei confronti di Achraf Hakimi per dimostrare come il gruppo si vuole veramente bene. Simone Inzaghi si è fatto apprezzare negli anni per il gioco dimostrato alla Lazio. Inoltre, molti giocatori avranno più esperienza, non solo i due campioni d’Europa, ma anche Lautaro Martinez che ha vinto la Copa America con Leo Messi. L’Inter, dunque, vuole fare un passo avanti e crescere a livello internazionale».