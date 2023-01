Valero: «Skriniar continuerà a onorare la maglia dell’Inter. Difficile sostituirlo»

Valero è ottimista sui rapporti tra l’Inter e Skriniar nei prossimi mesi (vedi articolo). L’ex giocatore nerazzurro, intervenuto in collegamento su “Speciale DAZN Mercato”, parla anche delle difficoltà di sostituire il difensore in estate. Di seguito le parole dell’ospite di Dazn.

NESSUN DUBBIO– Borja Valero: «Skriniar è fondamentale per i piani di Simone Inzaghi da qua fino alla fine della stagione. Non ci sono dubbi sul giocatore e sulla persona, sarà un professionista. Ha onorato la maglia nerazzurra e non sarà diverso ora che rimane fino a fine stagione. Sostituto? Difficile coprire quel ruolo lì dopo quello che ci ha fatto vedere Skriniar negli ultimi anni. Credo che sia veramente complicato. L’Inter di solito ci ha abituato ad essere molto pronta sul mercato, soprattutto con i giocatori a parametro zero. Credo che avrà già più di uno nel mirino. Però avere dei nomi concreti, per ripetere quello che ha fatto finora Skriniar, è complicato».