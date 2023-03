Valero: «Inter, la prestazione c’è stata! Lautaro Martinez giornata no»

Valero parla al termine di Spezia-Inter (vedi pagelle). L’ex calciatore valuta positivamente la prestazione dei nerazzurri e di Lautaro Martinez, nonostante la pesante sconfitta subita. Di seguito il pensiero espresso dall’opinionista di Dazn.

CONDIZIONATI – Borja Valero si esprime su Spezia-Inter e sulla prestazione dei nerazzurri. L’ex calciatore, nello studio di Dazn, afferma: «Oggi la prestazione c’è stata. L’Inter è entrata benissimo in partita, subito in area. Il rigore sbagliato di Lautaro Martinez e la paura di incappare negli errori del passato ha un po’ condizionato la testa e non sono riusciti a fare male all’avversario. Ma, comunque, l’Inter ha fatto di tutto per portarla a casa. Lautaro Martinez sicuramente è stato condizionato dopo l’errore del calcio di rigore. Però ci ha provato ancora e ha avuto diverse occasioni per fare gol. Sulla sua personalità non ci sono dubbi. Ha voluto fare gol e ci ha provato in tutti i modi. Ci sono delle giornate no e oggi era una di quelle, ma, comunque la partita l’ha approcciata bene e su di lui si può dire poco. La prestazione di Marcelo Brozovic? Lo Spezia lo ha tenuto molto stretto, lasciandogli meno del solito la palla e questo si rivede nel gioco dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi è stata penalizzata nel non trovarlo spesso nel gioco. Oggi ha toccato meno palloni del solito».