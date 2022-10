Valeri paga Fiorentina-Inter: stop dall’AIA, ma oggi è in Champions League

Valeri fermato dall’AIA dopo Fiorentina-Inter, come era già stato annunciato lunedì (vedi articolo). L’arbitro, che non ha espulso Dimarco sul rigore per i viola, non è presente nella prossima giornata ma farà lo stesso la Champions League.

LA SCELTA – L’AIA lascia a casa Paolo Valeri, almeno per la prossima settimana. L’arbitro, dopo Fiorentina-Inter di sabato, paga la mancata espulsione per Federico Dimarco (ancora più delle becere polemiche lato viola sul finale…). Nelle designazioni della dodicesima giornata Serie A (vedi articolo) non è presente né in campo né al monitor, così come in quelle dell’undicesima giornata di Serie B. Per Valeri, tuttavia, lo stop non è completo. L’arbitro della sezione di Roma 2 sarà al VAR alle ore 21 di oggi in Eintracht Francoforte-Marsiglia, nel Gruppo D di Champions League. Questo perché lo stop dell’AIA per Valeri è solo in Italia e non nei tornei UEFA.