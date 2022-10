Valeri, arriva lo stop dopo Fiorentina-Inter: ecco quando si rivedrà – CdS

Valeri, arbitro di Fiorentina-Inter, è al centro di mille polemiche dopo il mancato rosso a Dimarco in occasione del rigore assegnato alla squadra viola. Secondo quanto rivelato da corrieredellosport.it, la prestazione insufficiente del Franchi gli costa lo stop. Ecco quando si rivedrà in Serie A

STOP – Paolo Valeri è al centro delle polemiche dopo il mancato rosso a Federico Dimarco in occasione di Fiorentina-Inter. L’arbitro pagherà con un turno di stop e in Serie A si rivedrà nel 2023. Era infatti già in programma la sua presenza al VAR per la tredicesima giornata di campionato, ovvero quella del 4-6 novembre e per il seguente turno infrasettimanale valevole per la quattordicesima giornata che arriva a ridosso della sua partenza per il Mondiale in Qatar. L’ultimo impegno di Valeri prima del Mondiale sarà Lipsia-Real Madrid dove sarà presente al VAR mentre in campo arbitrerà Daniele Orsato.

Fonte: corrieredellosport.it