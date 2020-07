Valentino Lazaro, ingresso nel finale nella sconfitta del Newcastle

Condividi questo articolo

Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Manchester City in settimana, arriva un’altro risultato negativo per il Newcastle. Sul campo del Watford, infatti, è arrivato un 2-1 per i padroni di casa. Solo un ingresso nel finale per Valentino Lazaro, in prestito dall’Inter.

TRE MINUTI – Poco più di tre minuti in campo per Valentino Lazaro nella sconfitta del suo Newcastle sul campo del Watford. L’esterno, arrivato in prestito a gennaio dall’Inter, dopo i 67 minuti giocati nella pesante sconfitta per 5-0 contro il Manchester City, è oggi partito nuovamente dalla panchina venendo schierato soltanto all’87’ minuto di gioco al posto di Lascelles. Nemmeno il tempo di incidere dunque per il giocatore austriaco, entrato in campo troppo tardi e con il risultato ormai deciso.