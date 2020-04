Valentini: “Serie A, possibili allenamenti dal 18 maggio e ripresa a giugno”

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato della possibile ripresa della Serie A, ferma a causa dell’emergenza coronavirus

RIPARTENZA – Queste le parole di Antonello Valentini: «Lo sport ripensi ad una ripartenza. Unica condizione, a decidere deve essere il Governo sulla base del parere del comitato scientifico. La Figc pensa, se ci saranno le autorizzazioni necessarie, riprendere gli allenamenti intorno al 18 maggio e riprendere il campionato,a porte chiuse, i primi di giugno per chiudere i primi di agosto. Si potrà ripartire solo in A, è l’unica che può farlo. Bisognerà giocare 124 partite. La UEFA ha posto questo limite del 3 agosto. Ho letto dello stanziamento della Uefa di 70 milioni per i club. Quelli sono soldi dei club, la Uefa non ha uscito una lira. Sono soldi che vanno ai club che hanno prestato i propri soldi alle Nazionali e ricevono una sorta di indennizzo per aver prestato i propri giocatori per questi impegni. La Uefa ha fatto solo un’anticipazione di cassa che spettano di diritto ai club di tutta Europa».