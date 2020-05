Valentini: “Serie A? Per nessuno rischio zero, ripartire dovere. Conte…”

Valentini, ex dirigente della FIGC, sostiene che la Serie A debba ripartire come tutte le attività produttive del Paese. In collegamento con “Sportitalia Mercato” ha anticipato l’incontro fra il premier Conte e i vertici del calcio, che dovrebbe decidere le sorti del campionato.

IL VERTICE DECISIVO – Antonello Valentini commenta gli ultimi sviluppi sulla Serie A: «Credo che Gabriele Gravina non potesse fare diversamente dall’adeguarsi alle misure del Governo. Detto questo mi pare che ormai il nodo sia solamente politico, nel senso che la partita a questo punto è nelle mani di Giuseppe Conte. Lui ha difeso il suo ministro Vincenzo Spadafora sabato in conferenza stampa, ma è chiaro che fra parere dei medici e atteggiamento di Spadafora, che continuo a trovare ostile e punitivo nei confronti del calcio fin dall’inizio, adesso la partita è nelle mani di Conte. Mercoledì dovrebbe esserci l’incontro fra il premier, Gravina e il presidente della Lega Serie A, ossia Paolo Dal Pino: lì si dovrebbe sbloccare la situazione».

MA QUALE BLOCCO – Valentini spiega perché sia fondamentale far riprendere la Serie A. Lo fa partendo da una base: «Non esiste il rischio zero per nessuna attività produttiva che è tornata o sta tornando a lavorare. Non capisco perché soltanto il settore produttivo calcio, che versa in tasse un miliardo e trecento milioni all’anno per far funzionare tutto lo sport italiano, debba subire questo atteggiamento punitivo. Io non sono tra quelli che sostiene che il calcio sia irrinunciabile, o che si debba giocare a tutti i costi. Per carità, ci sono problemi più importanti, ma come tutti i settori produttivi del Paese ha il diritto e il dovere di ripartire. Il ministro Spadafora ha un atteggiamento ostile e isterico nei confronti del calcio, auspico che Conte dia il via libera alla Serie A».