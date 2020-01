Valentini: “Oriali sia all’Inter che in Nazionale? Ruoli...

Valentini: “Oriali sia all’Inter che in Nazionale? Ruoli incompatibili”

Antonello Valentini, ex Dg della Figc, ha commentato il doppio ruolo di Lele Oriali dopo il post partita polemico di Inter-Cagliari. L’ex bandiera nerazzurra è Team Manager sia a Milano con Antonio Conte sia in Nazionale. Ecco le sue parole a “TMW Radio”

INCOMPATIBILE – Antonello Valentini non le manda a dire a Lele Oriali: secondo l’ex dg della Figc, il doppio ruolo di Team Manager è incompatibile: «È un ottimo Team Manager, ma c’è un’incompatibilità di buon gusto e stile nell’avere questo ruolo sia all’Inter che in Nazionale. Secondo me è una scelta sbagliata, è un’incompatibilità di opportunità».

Fonte: TMW Radio.