Valentini: “Inter? Deluso da Conte, ma mi sembra sia poco aiutato”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Verona-Inter

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato ai microfoni di “Maracanà” sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato dell’Inter e di Antonio Conte dopo l’eliminazione dall’Europa dei nerazzurri

DELUSIONE INTER – Valentini è deluso dall’Inter e da Antonio Conte: «La sorpresa negativa è l’Inter e lo dico a malincuore perché faccio il tifo per tutte le italiane in Europa. Lo dico a malincuore, con molta delusione, perché il calcio italiano poteva fare bottino pieno. Conte? Io sono veramente deluso, non trovo altro termine. Ho l’impressione che l’ambiente della società lo aiuti poco e ogni tanto si vede da qualche polemica. Una società grande come l’Inter deve avere un rapporto diverso col suo allenatore e a volte deve spiegargli alcune cose che evidentemente si dimentica».