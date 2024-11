Valentini ex FIGC: «Serie A, lotta a due tra Inter e un’altra!»

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, intervenuto durante “Maracanà” in onda su TMW Radio, ha espresso la sua opinione riguardo il campionato di Serie A, in particolare la lotta scudetto tra l’Inter e altre pretendenti.

“LOTTA A DUE” – Antonello Valentini esprime così la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Credo che l’Inter se giocherà fino all’ultimo col Napoli. Sarà lotta a due. Sono d’accordo sul fatto che stia offrendo un rendimento altalenante e forse Inzaghi dovrebbe fare un po’ di autocritica. Nel Derby d’Italia non si può dire che ha preso due gol da polli contro la Juve. Hai fatto due gol su mezze papere della difesa avversaria. L’Inter ha un organico che deve ben figurare in tutti i reparti, ma resta comunque la favorita del campionato. Juventus fuori dai giochi? C’è un po’ di tutto. Quello che emerge è che Motta non ha ancora trovato la quadra con questo organico. Ma non è un organico che può far pensare a una Juve protagonista assoluta del campionato ma nel giro di due-tre anni, visti i tanti giovani, darà soddisfazioni».