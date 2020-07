Valentini: “Conte e Sarri? Basta piagnistei, diano l’esempio”

Condividi questo articolo

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha parlato oggi a “TMW Radio” intervenendo in maniera molto critica su Maurizio Sarri e Antonio Conte che in più occasioni hanno espresso dubbi sui calendari

BASTA LAMENTELE – Valentini sostiene che i due tecnici dovrebbero lamentarsi di meno: «Io direi che dovrebbero piantarla tutti e due con questi piagnistei. L’ho detto e scritto tante volte e con tanta franchezza. La piantassero e dagli allenatori arrivasse un segnale di compostezza, educazione e fair play. Ci metto anche Gasperini, ottimo allenatore, ma come fair play ed educazione deve migliorare. Dagli uomini di campo deve arrivare l’esempio positivo, ma non è sempre così e mi dispiace. Basta coi piagnistei. Conte sa trasmettere energia alle sue squadre, ha un organico di grandissimo livello e se qualcosa è andata male è anche colpa sua, non solo degli altri».