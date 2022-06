Valenti: «Lukaku perdonato? Ha fatto di tutto! Al Chelsea è stato ‘scarsino’»

Lukaku è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Da capire l’accoglienza dei tifosi visto l’addio dello scorso anno (vedi articolo Curva). Così Giacomo Valenti su Tutti Convocati

PERDONATO O NO? − Da tifoso dell’Inter, Giacomo Ciccio Valenti ha commentato l’arrivo di Lukaku: «Giornata dolce per l’Inter. Perdonare Lukaku dopo lo scorso anno? Mi sembra che abbia fatto di tutto pur di tornare. L’Inter è l’Inter, bisognerà vedere cosa sarà. Al Chelsea è stato scarsino. Ciò non toglie che si è decurtato lo stipendio, si è liberato dell’agente ecc…Da tifoso dell’Inter preferisco averlo che non averlo. Rispetto qualsiasi tifoso, anche quello che non è interista, ma su quello che faccio più fatica a capire è il giornalista che non ammette la sua fede calcistica».