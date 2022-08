Valenti: «In Lecce-Inter mi è piaciuto Inzaghi! Ricordo gli elogi a Liverpool»

L’Inter ha vinto contro il Lecce anche per merito di Inzaghi che ha messo dentro tutte e quattro le punte. Grande personalità anche in sala stampa per il tecnico. Valenti lo ha evidenziato

PERSONALITÀ − Giacomo Ciccio Valenti apprezza la crescita di Inzaghi: «Lecce-Inter? Mi ha convinto l’atteggiamento di Inzaghi perché ricordo l’inutile vittoria di Liverpool dove ha preso tanti complimenti. Ma il mettere le 4 punte, la voglia di voler vincere, le parole in conferenza stampa sul mercato. Ha mostrato personalità, poi l’Inter ha avuto tante occasioni per vincere. Vittoria di misura ma l’atteggiamento di Inzaghi mi è piaciuto». Le sue parole in collegamento su Pressing.