Valenti: «Interisti non erano contro Conte per il suo passato!». Poi stronca Dybala

Giacomo Valenti

Valenti – conduttore radiofonico e tifoso interista -, intervenuto come ospite a “Pressing Serie A” su Italia 1, chiarisce le vecchie polemiche tra i tifosi dell’Inter e l’allenatore Conte, oggi diventato idolo della tifoseria. Siparietto finale con dedica all’attaccante juventino Dybala

MILANO NERAZZURRA – La vittoria nel Derby di Milano ha reso felice un interista DOC come Giacomo “Ciccio” Valenti: «Sono momenti belli. Gli interisti hanno avuto da ridire ma non sul passato di Antonio Conte, bensì sulla mancanza di autocritica dell’allenatore quando ci sono stati degli errori. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno una capacità unica di integrarsi. Sono affiatati e complici, a volte addirittura troppo! Scambiare Lautaro Martinez con Paulo Dybala? Ma neanche morto!». Questa la chiosa di Ciccio Valenti, che risponde in particolare al giornalista Franco Ordine (vedi dichiarazioni).