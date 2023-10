Valenti: «Inter-Roma sceneggiatura perfetta. Ormai ex innamorati»

Inter-Roma è terminata nel modo migliore possibile per la squadra di Inzaghi. Giacomo Valenti si esprime sulla sfida e su una serie di argomenti legati alla sfera nerazzurra.

PROSSIMO PASSO – Giacomo Valenti, soddisfatto dell’Inter ma ancora cauto sul futuro, dichiara a “Tutti Convocati”: «Alla fine la partita era Inter-Roma e l’Inter ha vinto contro la Roma. In una stagione questo è il nocciolo fondamentale e la cosa più importante. Quello che ha fatto Lukaku chiaramente fa fatica un interista a digerirlo. C’è una venatura di tristezza da ex innamorato non tanto con Lukaku ma quanto per il suo allenatore. Credo che questa sia stata la settimana della sepoltura di un sentimento ormai passato. Lukaku proprio ieri ha trovato il suo successore che ha segnato, si è abbracciato, è andato sotto la Curva Nord ad esultare. È stata una sceneggiatura perfetta. Però l’Inter ha giocato contro la Roma, non contro Lukaku. Il belga invece ha giocato contro se stesso. Scudetto? La stagione è lunga. Il prossimo passo è a Bergamo, dove c’è gente seria. Lì sarà un partitone. Abbiamo perso anche dei punti e ci sono state delle cosine che ogni tanto non sono andate. Però devo essere sincero, mi è piaciuto moltissimo Inzaghi nel dopo partita di Inter-Roma. Io non sono mai stato molto tenero con lui. Penso che non abbia quell’ossessione alla vittoria che altri allenatori dell’Inter avevano. Inzaghi è riuscito ad indirizzare il messaggio verso i giocatori: state giocando contro la Roma e non contro il vostro passato».