Valenti: “Inter incartata. Autocritica? Conte fa bene, qualcosa Ã¨ da rivedere”

Valenti: “Inter incartata. Autocritica? Conte fa bene, qualcosa è da rivedere”

Condividi questo articolo

Ciccio Valenti, in collegamento per “Tutti Convocati”, ha parlato del momento dell’Inter dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna

SQUADRA DA RIVEDERE – Valenti ammette di pensare già al prossimo campionato: «Ammetto che questo è un campionato di non sentirlo più di tanto, mi auguro ci si possa proiettare dopo per una nuova stagione e altre cose. Ora ci siamo un po’ incartati. Sono contento che Conte abbia fatto autocritica ed è giusto che si metta in discussione. Questo non vuol dire vai via Conte, ma ci sono ogni tanto dei disegni della squadra in campo che si possono rivedere».

FALLITI I MATCH POINT – Valenti parla delle grandi sfide fallite come di un punto debole per l’Inter di questa stagione: «C’è stato nella prima parte della stagione, quando era un campionato normale, i momenti fondamentali con le trasferte contro Lazio o Juventus al di là della Juventus che era più forte. I match ball sono stati persi, come a Dortmund. Conte comunque è un allenatore valido e importante e mi auguro che la coppia Marotta-Conte possa arricchire ulteriormente l’anno prossimo».

REAGIRE E CAMBIARE – Valenti si aspetta una reazione e cambi nella prossima stagione: «Anche io pensavo che Conte potesse comandare Marotta poi mi sono reso conto che Marotta ha in mano il pallino del gioco spesso anche nelle trattative. Dopo aver commentato per anni il poker non ci giocherei con Marotta, sa prevedere le tue mosse. Conte deve dare dimostrazione dal punto di vista caratteriale perché questi sono i giocatori e poi per la prossima stagione deve fare le richieste e continuare nel cammino. Resto dell’idea che sia stata una scelta valida della società e non è che tutte le domeniche si può pensare alla psicologia. C’è anche un aspetto tecnico, c’è il gioco, ci sono i giocatori. Mi auguro che determinati giocatori possano arrivare».