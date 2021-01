Valenti: «Inter diversa dal solito, mi piace! Ogni singolo è frutto di Conte»

Giacomo Valenti

Valenti – conduttore radiofonico e tifoso interista -, intervenuto come ospite a “Pressing Serie A” su Italia 1, commenta positivamente la vittoria dell’Inter sulla Juventus. Nella sua analisi fa particolare riferimento al lavoro di Conte sui singoli nerazzurri scesi in campo

FRUTTO DI CONTE – Non può che essere soddisfatto Giacomo “Ciccio” Valenti per la vittoria nerazzurra nel Derby d’Italia: «È andata bene. Mi è piaciuta l’Inter, certo. L’Inter contro la Juventus è stata diversa da quella vista in altre partite. Ci sono giornate, più che episodi, che possono andare in una direzione o nell’altra. Contro la Juventus è andato tutto bene. Al di là di alcuni errori sotto porta nel primo tempo. Questa è la strada da seguire. L’impostazione della partita è un merito di Antonio Conte. Tutti i singoli che giocano così sono frutto di Conte, da Romelu Lukaku ad Alessandro Bastoni passando per Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Così come i nuovi Achraf Hakimi e ovviamente Arturo Vidal. Perfino Milan Skriniar, che è rimasto. Sono tutti frutto di Conte». Questo il commento di Ciccio Valenti dopo il 2-0 di Inter-Juventus.