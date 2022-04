Valenti: «Finale di Coppa Italia? Per l’Inter prima c’è da fare altro!»

Valenti non vuole ancora pensare alla finale di Coppa Italia e si augura che l’Inter faccia lo stesso. Il conduttore radiofonico, ospite di Tiki Taka su Italia 1, dà un breve sguardo al calendario restante.

UN PASSO ALLA VOLTA – Giacomo Valenti non vuole ancora pensare a Juventus-Inter dell’11 maggio: «La Coppa Italia? Prima di quella finale ci sono altri appuntamenti. Io non ho paura di nulla, però bisogna fare le cose e vincere quelle partite. Per la Juventus è un momento importante. Tripletino? A me va tutto bene… José Mourinho? Quella del 22 maggio 2010 è stata una caduta di stile, sarebbe dovuto tornare e salutare i tifosi. Ma quello che ha fatto Mourinho con l’Inter è roba grossa, è amore e anche giustificato».