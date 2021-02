Valenti: Â«Eriksen, Conte ha fatto autocritica! Tante accuse su di luiÂ»

Valenti: «Eriksen, Conte ha fatto autocritica! Tante accuse su di lui»

Giacomo Valenti

Giacomo “Ciccio” Valenti, conduttore televisivo, ha commentato la splendida vittoria dell’Inter di Antonio Conte, a San Siro, contro la Lazio, durante la trasmissione “Pressing” su Italia 1.



PRIMATO – L’Inter ha battuto 3-1 la Lazio di Simone Inzaghi, a San Siro, conquistando la vetta solitaria della classifica. Giacomo “Ciccio” Valenti, ospite della trasmissione “Pressing”, ha commentato così il successo dei nerazzurri: «Ci godiamo questo momento, la Lazio era la squadra che più mi preoccupava in questa fase. Arrivava da sei vittorie, ed è sempre stata molto concreta. L’Inter ha messo la zampata che è mancata più volte nel corso della stagione, per esempio col pareggio a Udine, o con la sconfitta di Genova. In questo weekend, è andato tutto nel verso giusto. Ma ci sarà subito un banco di prova fondamentale come il derby: in palio, ci saranno tre punti particolarmente importanti per le due squadre. Antonio Conte ha avuto il coraggio di fare un passo indietro con Eriksen, facendo autocritica. Bisogna essere sinceri: c’è stata troppa severità con Conte anche per quello che veniva espresso in campo. Nel cinque con Lukaku c’è il frutto del lavoro di questa Inter. E poi veder giocare Eriksen è bello».