Valenti: “All’Inter troppe correnti! Ho un pensiero su Eriksen. Mi rode che…”

Giacomo Valenti

Valenti – conduttore radiofonico e tifoso interista – a “Pressing Serie A” su Italia 1 viene interpellato sulle vicende di casa Inter. Dall’ultima vittoria in Serie A al prossimo impegno in Champions League, passando per la polemica su Conte ed Eriksen

CRESCITA COERENTE – Per Giacomo “Ciccio” Valenti il bicchiere nerazzurro continua a essere mezzo pieno: «I risultati dell’Inter sono assolutamente in linea. E le parole utilizzate da Antonio Conte ne sono la dimostrazione. Purtroppo ci sono troppe correnti e polemiche nell’ambiente. Si parla degli ingressi di Christian Eriksen nel finale di partita. Se devo essere onesto, inizio a credere che sia un problema contrattuale, per fargli raggiungere un determinato numero di presenze. Ma dobbiamo parlare pure dell’ultima vittoria in Serie A! Io impazzisco per Romelu Lukaku, che è una delle cose più belle che siano arrivate all’Inter. Non solo come calciatore. Dobbiamo provare a vincere in Champions League, poi ci sono diverse possibilità a causa del “biscotto”. Mi rode che non dipenda solo dall’Inter». Questo il pensiero di Valenti, che sembra non avere particolare fiducia in ciò che succederà a Madrid mercoledì sera…