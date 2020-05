Valente (5stelle): “Ripresa calcio scelta politica, tema economico centrale”

Il “Corriere dello Sport” ha intervistato Simone Valente, capogruppo 5stelle alla Camera, che ha parlato dell’importanza del sistema calcio.

CALCIO TEMA ECONOMICO – “In questa fase credo sia preferibile un approccio laico globale. I tifosi sono importanti, tanto quelli organizzati quanto gli altri che rappresentano una forza di aggregazione popolare. La questione ripartenza del calcio riguarda chi lo segue, ma in primo luogo chi lo produce. Il tema principale è quello della tenuta economica dell’intero sistema. Va evitato il collasso. E non si può trascurare il peso della contribuzione fiscale e previdenziale aggregata del calcio. Tutti soldi che entrano nelle casse dello stato e che ritornano allo sport, a tutti gli sport. Poi in questo sistema lavorano tantissime persone. Il governo non si può permettere di creare sofferenza economica al calcio”.

SCELTA POLITICA – “L’attenzione del governo e del parlamento rispetto al calcio è notevole. Come produttore di ricchezza e lavoro ha un’importanza tale che governo e parlamento se ne occupano in modo molto serio. La decisione finale sul calcio spetta a questi organi. Non può essere altro che politica. In passato il calcio è stato usato come bacino elettorale o vetrina, ma non ha mai ricevuto quanto ha dato. Non è stato aiutato a crescere e migliorare”.