Vale Rossi: «Che onore vedere l’Inter con la maglia creata assieme»

Valentino Rossi al settimo cielo per la grande collaborazione con l’Inter. La leggenda del motociclismo parla con grande orgoglio.

CHE ONORE! – L’Inter e Valentino Rossi insieme in un’unica grande maglia che rappresenterà la Beneamata e lo straordinario fuoriclasse del motociclismo. Lo stesso Vale Rossi ha parlato così in merito alla partnership direttamente sui canali del club nerazzurro. Queste le sue parole di stima e orgoglio: «Sarà un onore vedere i ragazzi della mia squadra indossare questa maglia creata assieme a Nike e a Inter! È un sogno che si realizza, che unisce l’amore per il motociclismo e il mio team del cuore. Un gesto di grande affetto verso una squadra che mi ha sempre fatto sentire a casa». La maglia celebrativa, sarà in vendita, ma al contempo verrà messa in mostra in grande spolvero sabato pomeriggio quando si giocherà la partita tra Inter e Cagliari. Non è la prima volta, che i nerazzurri, guarda caso contro la squadra sarda, scelgono di scendere in campo con una maglia “speciale”. Già nel gennaio del 2020, l’allora squadra di Antonio Conte giocò contro la formazione isolana con una maglia casalinga dove i nomi dei giocatori erano scritti in formato cinese. In quel caso si celebrò il Capodanno cinese.