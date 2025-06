Valdano all’attacco: «Mondiale per Club un circo, torneo irregolare»

Valdano, ex grande giocatore del Real Madrid e della Nazionale argentina campione del Mondo nel 1986, ha attaccato duramente il Mondiale per Club. Nella notte è iniziato il torneo, con il pareggio a reti inviolate tra gli egiziani dell’Al-Ahly e l’Inter Miami di Leo Messi. Oggi le altre partite.

DIO DENARO – Jorge Valdano nel suo editoriale su El Pais sotterra il Mondiale per Club, iniziato questa notte: «Il Mundialito? Dimostra come il denaro governa, e ci lascia con la percezione che il calcio stia crescendo, ma la sua anima soffre perché le sue radici si stanno indebolendo. Più che una dichiarazione d’intenti, il Mundialito rivela una dichiarazione d’interessi».

DIVARIO ABISSALE – Sempre Valdano che parla di torneo irregolare: «È un torneo irregolare perché il divario tra i giganti europei e le squadre che rappresentano gli altri continenti è abissale».

CIRCO – Valdano conclude in questo modo: «L’ignoto è il principale motore narrativo di questo circo. Viene da chiedersi: qualcuno ha pensato ai tifosi? Alcune partite sono attraenti e altre sgradevoli, ma non alzatevi dal vostro posto perché alla fine i migliori lotteranno per la gloria, per ciò che chiamiamo reputazione. Così, cadiamo nella trappola emotiva che il calcio sa gestire molto bene».