Valcareggi: «Inter vince Serie A. Pirlo gran tecnico ma senza esperienza»

Furio Valcareggi, noto agente, ha parlato della lotta scudetto che vede l’Inter attualmente in testa al campionato di Serie A

FAVORITA – Queste le parole da parte di Furio Valcareggi, noto agente, sulla corsa per il titolo di campione d’Italia nel campionato di Serie A ai microfoni di “Tuttocampo.it”. L’Inter è la favorita? «Lo vincerà l’Inter il campionato e che retrocederanno tre squadre e la Fiorentina si salverà».

PIRLO – Valcareggi sull’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. «Pirlo è un grande allenatore che manca di esperienza. Diceva bene Allegri, l’allenatore non si insegna, si nasce. Andrea potrebbe essere nato allenatore ma ancora non lo sa perché non ha mai diretto una partita nemmeno al mare tra amici. All’interno di una partita, come diceva mister Allegri, ce ne sono diverse altre perché tu puoi prepararla in un certo modo ma se dopo dieci minuti si infortuna un tuo giocatore, devi avere la lucidità di saper cambiare. Questo Pirlo non lo ha mai fatto perché, appunto, non ha mai allenato in passato ed in questo, invece, Allegri era un premio Nobel».

Fonte: Tuttocampo.it