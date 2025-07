Valcareggi: «Inter e Juventus rischiano grosso! Bravo Lautaro Martinez»

Intervistato da TMW, Furio Valcareggi si è soffermato a parlare del prossimo campionato di Serie A e delle insidie per Inter e Juventus.

CAMPIONATO – Furio Valcareggi, noto procuratore sportivo, ha parlato a TuttoMercatoWeb e tra i tanti temi toccati, anche un passaggio importante sull’attuale situazione in casa Inter. Queste le sue parole: «Inter e Juventus potrebbero faticare nella corsa scudetto a causa delle energie spese nel Mondiale per Club. Basta con le false amicizie. Se Calhanoglu non ha più intenzione di restare, allora è giusto che vada via».

ELOGI – A ricevere elogi, invece, è stato il capitano Lautaro Martinez: «Ha fatto bene a esporsi con dichiarazioni forti. È ora di dire addio all’ipocrisia nello spogliatoio. Viva Lautaro! Chivu sta lavorando bene. Federico Cherubini me ne ha parlato in termini molto positivi».