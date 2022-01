Valcareggi: «Dybala? Andrà all’Inter, vedrete! Ha rotto con la Juventus»

L’agente Valcareggi ha la certezza che Dybala si trasferirà all’Inter a parametro zero. Da Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, spiega come stando a quanto sa lui l’argentino abbia rotto con la Juventus e sia già fatta per il passaggio in nerazzurro.

IN ARRIVO GRATIS – Per Furio Valcareggi non ci sono dubbi né condizionali: «Paulo Dybala andrà all’Inter, poi vedrete. Ha rotto con i dirigenti della Juventus, con i vertici della società bianconera degli Agnelli. È tutto apparecchiato per il suo passaggio alla corte della società nerazzurra. Sarà un gran colpo di mercato per l’Inter, è già fatta, l’argentino vestirà la maglia nerazzurra».

Fonte: kisskissnapoli.it