Vagiannidis saluta: “Panathinaikos, è il momento di dire addio”. Ora Inter

Vagiannidis ha salutato il Panathinaikos tramite il suo profilo Instagram. Il laterale è in procinto di trasferirsi all’Inter nella prossima stagione, ma difficilmente permarrà da protagonista in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

FUTURO IN ITALIA – Georgios Vagiannidis dice addio al suo Panathinaikos, lo aspetta l’Inter: «Dopo un anno difficile per me e la mia famiglia, è finalmente arrivato il momento in cui non mi sarei mai aspettato che arrivasse! Dire addio 11 anni dopo… Vorrei ringraziare soprattutto i miei compagni di squadra, che sono stati l’aiuto più importante che ho avuto finora nella mia carriera e, naturalmente, l’intero staff dall’Accademia alla prima squadra. Grazie a loro sono riuscito a evolvermi prima come persona e poi come giocatore! In bocca al lupo alla famiglia Panathinaikos che avrò sempre nel mio cuore».