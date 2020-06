Vagiannidis all’Inter, primo acquisto post-Covid: decisiva la madre – TS

Il quotidiano “Tuttosport” oggi racconta la storia del giovanissimo Georgios Vagiannidis acquistato dall’Inter a parametro zero: nel corso della sua carriera decisivo il ruolo della madre.

MADRE-AGENTE – Georgios Vagiannidis, il talento classe 2001, sarà ricordato da molti come primo acquisto post Coronavirus (Covid-19) da dell’Inter (a parametro zero). Oggi il quotidiano di Torino ha raccontato la carriera del ragazzo fino al trasferimento all’Inter: in tutto questo è stata decisiva la figura della madre. Di recente ha tolto la procura ad Antonis Apostolopoulos e ora fa l’agente del figlio, e all’età di 16 anni, Paris Saint-Germain e Monaco chiesero informazioni su di lui, la volontà della madre prima era quella di far finire gli studi al figlio, prima di un eventuale trasferimento all’estero. Quest’anno con la Primavera ha totalizzato ben 15 presenze e 4 gol, poi l’exploit in prima squadra sempre con la maglia del Panathinaikos, e nel ruolo di esterno offensivo. Arriva all’Inter firmando un contratto di 4 anni a 300mila euro più bonus, mentre al Panathinaikos un indennizzo di 400mila.

Fonte: Tuttosport.