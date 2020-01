Vaciago (TuttoSport): “Marotta bruciato da Paratici! Eriksen? Altra sfida”

Beppe Marotta a detta di Guido Vaciago, giornalista di “TuttoSport” ospite sulle frequenze di “Tutti Convocati” è stato bruciato dall’ex collega alla Juventus, Fabio Paratici, in particolare per l’acquisto del giovane Dejan Kulusevski. Il giornalista però tiene a precisare della continua lotta tra Inter e Juventus anche per Christian Eriksen.

MAROTTA BRUCIATO – Beppe Marotta bruciato da Paratici per l’acquisto di Kulusevksi, ne è sicuro Guido Vaciago: «Avevamo avuto qualche avvisaglia su Kulusevski a novembre, poi era sparito dai nostri radar ai primi di dicembre. Paratici però stava intessendo la trattativa prima di piazzare il colpo finale bruciare Marotta».

LOTTA ERIKSEN – Beppe Marotta dovrà vedersela con l’ex collega Fabio Paratici ancora per un po’ di tempo. A detta di Guido Vaciago, giornalista di “TuttoSport”, i bianconeri seguono anche Christian Eriksen: «La Juventus per qualche stagione non ha avuto rivali sul calciomercato con tutto il rispetto per il Napoli. Adesso, finalmente, c’è l’Inter e sono tornati i duelli anche sul mercato. Eriksen potrebbe essere il prossimo nome su cui Juventus e Inter si scontreranno sul mercato. Il danese piace alla Juve da diversi anni. L’Inter lo vuole subito, ma se dovesse arrivare a scadenza potrebbe essere una bella lotta».