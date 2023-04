Vaciago: «Rissa finale? Orrenda gazzarra al pari degli incivili!»

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato a Radio 24 il giorno dopo Juventus-Inter: dura presa di posizione contro la rissa avvenuta in campo, oltre a quanto successo sugli spalti (vedi articolo).

ORRENDA GAZZARRA − Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato a Radio 24, nel programma “Tutti Convocati”. Le sue parole su quanto accaduto in Juventus-Inter: «Solo tra gli espulsi ci sono una ventina di milioni di euro netti di ingaggio. Parto da loro. Il fatto che tra di loro abbiano messo in scena quella orrenda gazzarra va sottolineato. Sennò ci concentriamo su una manciata di dementi che hanno fatto cori razzisti e che spero vengano identificati e puniti. Unico modo per combattere il razzismo. Ma ci dimentichiamo che i giocatori devono dare un altro esempio. Sono dei professionisti. Pagati come super professionisti. Invece di calmare le curve, menarsi in campo è proprio l’ultima cosa che devi fare. Non sei da meno agli imbecilli e agli incivili sugli spalti altrimenti. Sui tifosi spero non diventi una questione di tifo. Ci stiamo facendo dire dal mondo che siamo un paese razzista: c’è un virus razzista che dobbiamo debellare continuamente. Gli stadi però non sono mai stati un posto per educare la gente ma serve attenzione a 360°. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della Juventus per volerli prendere».