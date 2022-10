Vaciago: «Perché Lukaku deve rischiare! Il Mondiale condiziona, fa bene»

Il direttore di Tuttosport, Vaciago, si è espresso su Lukaku e sul suo tardivo rientro all’Inter. Secondo il giornalista, il Mondiale sta condizionando l’attaccante nerazzurro. Le sue parole a Tutti Convocati

DUE STRADE DIVERSE − Guido Vaciago dice la sua sulla scelta dell’Inter di non convocarlo per la Fiorentina: «Il Mondiale sta condizionando, perché Romelu Lukaku giustamente deve rischiare? Due strade diverse. Paul Pogba sta accelerando con la Juventus per essere convocato in quanto non ha il posto assicurato nella Francia, dall’altro Lukaku frena perché la sua convocazione non è a rischio. Applica cautela e prudenza. Lo considero un atteggiamento non bello ma umano. Non si vuole perdere l’opportunità più importante della carriera».