Vaciago: «La Juventus non può nascondersi con l’Inter. Oggi test»

Juventus e Verona sono le uniche squadre che possono rimanere a punteggio pieno, ma si affrontano stasera e quindi al massimo potrà proseguire il percorso netto soltanto una. Vaciago, intervenuto durante Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva, valuta come i bianconeri devono pensare di puntare l’Inter.

L’AVVERSARIO – Stasera Verona-Juventus assegna il primo posto in classifica in Serie A. Chi vince va in testa da sola come unica a punteggio pieno dopo due giornate, un pareggio permetterà di avere un gruppo di squadre in testa a 4 punti fra cui l’Inter. Il giornalista Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, dà uno sguardo al match del Bentegodi: «Sono partite che contano, perché anche i punti persi ad agosto valgono. Non è presto, poi non basterà un’eventuale vittoria col Verona per eleggere la Juventus come antagonista dell’Inter. Così come un eventuale pareggio o sconfitta non significherebbe abbandonare la bontà del progetto. Io credo che la Juventus parta per essere protagonista per lottare per lo scudetto: non deve nascondersi mai, perché si chiama Juventus».

Juventus contro Inter: Vaciago sicuro sul duello in Serie A

IL DUELLO – Vaciago non ha dubbi sul fatto che siano già definite le due principali rivali di questa Serie A. Questo a prescindere da cosa succederà stasera a Verona: «Non è tanto la partita di stasera, è che si chiama Juventus e deve essere l’antagonista dell’Inter. Quello che capiremo stasera è se potrà esserlo in senso assoluto, cioè se questa squadra sta girando nel verso giusto. Thiago Motta ha bisogno di tempo, sta operando una rivoluzione e il suo progetto bisognerà valutarlo a Natale. Poi le partite si stanno giocando e siamo chiamati a dare un commento. Stasera sarà complicata, perché il Verona è un avversario difficile da affrontare e lo ha dimostrato. Vediamo come si svilupperà la partita».