Vaciago: «Inter, sistema Inzaghi logorante! Pericoloso perdere con la Roma»

L’Inter stasera sfida la Roma in Coppa Italia dopo la sconfitta in campionato con il Milan. Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, analizza il momento nerazzurro cercando di non esagerare con i commenti negativi. Poi sottolinea l’importanza del match contro i giallorossi

PERICOLO SCONFITTA – L’Inter stasera sfida la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia cercando di riscattare la sconfitta con il Milan. Guido Vaciago commenta le probabili scelte di Simone Inzaghi (vedi articolo): «Mi aspetto qualche cambio, qualcuno dovrà riposare anche se secondo me è una partita importante. Io penso che Inzaghi faccia calcoli tecnici ma anche psicologici ed emotivi: credo che questa partita arrivi o nel momento sbagliato o nel momento giusto. L’eliminazione dalla Coppa Italia significherebbe accentuare il clima di crisi che può esserci intorno all’Inter. Una vittoria potrebbe rilanciare la squadra verso il campionato e rigenerare le energie. E’ una partita che sarebbe pericoloso perdere e quindi ecco perché i cambi non sono tanti. Inzaghi conosce l’importanza della partita proprio per il posizionamento emotivo di questa partita nel campionato dell’Inter».

CALO FISICO – Vaciago dice la sua anche sul gioco particolarmente dispendioso dell’Inter: «Ci sono spesso i centrali che accompagnano l’azione. Effettivamente il sistema di Inzaghi è logorante ed è un sistema nel quale le sostituzioni sono fondamentali. A volte devono essere azzeccate altrimenti si arriva con poca benzina nel finale di gara. Io comunque penso che sia una fase che tutte le squadre hanno, tutte hanno un calo fisico, questo porta a qualche battuta d’arresto. Penso che l’Inter possa gestire questa situazione. Non vorrei esagerare con l’analisi delle cose che non vanno di una squadra che alla fine è prima in classifica. E’ una squadra che tende a stancarsi nel finale di partita anche se ha vinto all’ultimo secondo contro la Juventus in finale di Coppa Italia. Sarà interessante vedere come incide adesso la Champions nel quadro della lotta scudetto perché Inter e Juventus sono impegnate, il Napoli è impegnato in Europa League mentre il Milan è libero da ogni impegno. Anche questa potrebbe essere una chiave».