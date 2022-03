Vaciago: «Futuro Dybala? Inter soluzione migliore. Non solo per Marotta»

Il giornalista di Tuttosport Guido Vaciago è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 parlando del futuro di Paulo Dybala. Per il cronista, l’Inter sarebbe la soluzione migliore non solo perché c’è Marotta

META GRADITA − Vaciago sul futuro della Joya: «L’Inter, conoscendo Paulo Dybala, è la soluzione migliore. Non dovrebbe cambiare campionato, lui è molto refrattario nel cambiare ambiente. Anche se la Liga non è la Premier League e Diego Simeone lo conosce bene. Meta da non escludere l’Atletico Madrid. L’Inter però mi sembra la destinazione più gradita anche perché Beppe Marotta ne è un estimatore. Poi ovviamente, c’è da capire il piano economico del club nerazzurro».