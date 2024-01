Vaciago: «Troppi errori arbitrali, ma nessun complotto in favore dell’Inter»

Vaciago, Direttore di Tuttosport, questa mattina sul quotidiano di Torino ha commentato le dichiarazioni di ieri in conferenza del designatore Gianluca Rocchi, prendendo in parte anche le difese dell’Inter.

NESSUN COMPLOTTO – Guido Vaciago fortunatamente non parla di complotti particolari in favore dell’Inter, soprattutto dopo le parole di Gianluca Rocchi: «Ci vuole coraggio e onestà intellettuale per ammettere gli errori, soprattutto in un Paese dove la colpa è sempre degli altri. E proprio la trasparenza con la quale il designatore ha analizzato, senza nascondersi dietro troppe supercazzole, è la prima garanzia del fatto che di errori si tratta, non di pezzi di un complotto finalizzato a regalare lo scudetto all’Inter. Nel bel mezzo di uno dei più appassionanti duelli scudetti degli ultimi anni, scopriamo che sono tanti, troppi, gli errori che stanno condizionando la corsa di Inter e Juventus, con uno sbilancio consistente a favore dei nerazzurri. E questa non è l’opinione di un tifoso che, bava alla bocca, sfoga compulsivamente la sua livorosa frustrazione sui social network, ma il giudizio certificato dal designatore arbitrale, l’arbitro degli arbitri».