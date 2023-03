Vaciago da non credere: «Certezze sul caso Rabiot? Accecati dal tifo!»

Guido Vaciago, Direttore di Tuttosport, questa mattina sul quotidiano di Torino è tornato sull’episodio di San Siro con il palese tocco di mano di Adrien Rabiot sparando a zero nei confronti di chi la pensa diversamente.

TOCCO DI MANO – Guido Vaciago da non credere oggi tra le colonne di Tuttosport: «Nutrire delle certezze sul caso Rabiot, in un senso o nell’altro, significa essere accecati dal tifo o dall’interesse. Intendiamoci, qualsiasi opinione è legittima, ma di fronte al dubbio dovrebbe essere formulata con più cautela e molto meno isteria. Non è il caso di recitare la parte dei moralisti o, peggio ancora, delle verginelle che oggi scoprono scandalizzate la dirompente polarizzazione che ha invaso il Paese (non solo il calcio) e non consente di portare avanti un pensiero razionale e pratico, ma esclusivamente dogmi ideologici, meglio se sotto forma di slogan. E, restando al calcio, se ci chiediamo “dove andremo a finire?” la risposta è molto semplice: da nessuna parte».

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago