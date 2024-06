Vaciago: «Barella indispensabile per l’Italia. Ma ha ragione Spalletti»

Guido Vaciago, Direttore di Tuttosport, in un suo intervento a TMW Radio nel corso di “Maracanà” dà ragione al Commissario Tecnico Luciano Spalletti quando parla di assenza di giocatori capaci di risolvere la partita da soli con la maglia dell’Italia.

RAGIONE SPALLETTI – Guido Vaciago dà ragione a Luciano Spalletti riguardo la presenza di campioni con l’Italia capaci di risolvere la parola in qualsiasi momento: «Per me Spalletti ha ragione. Chiesa non è quel tipo di calciatore, neanche Scamacca. Non riusciamo a produrre un attaccante da una vita».

Non solo attacco, Vaciago parla anche di Barella

A CENTROCAMPO – Vaciago parla in particolare del centrocampista dell’Inter: «Barella è indispensabile ma non risolve da solo le partite. Gli altri non hanno caratura internazionale. Per me è la frase di chi prende atto di una verità».