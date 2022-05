Vaciago: «Arbitraggio Juventus-Inter, cosa si direbbe a parti invertite?»

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, nel suo editoriale commenta gli episodi di Juventus-Inter, facendo un paragone col Derby d’Italia disputato nel 2018 e che generò non poche polemiche

DIFFERENZE – Queste le parole di Guido Vaciago: «Sarebbe curioso leggere questo pezzo nel 2026, quattro anni dopo la mancata espulsione di Brozovic nella finale di Coppa Italia. Giusto per capire se qualcuno se ne ricorda ancora, se è diventato iconico ed è ancora centrale nel dibattito calcistico. Esattamente come è accaduto per il secondo giallo a Miralem Pjanic durante Inter-Juventus del 28 aprile 2018 diventato per la narrazione calcistica dominante un passaggio cruciale della storia della Serie A, meritevole di inchieste giornalistiche e della giustizia sportiva, di ricerche spasmodiche di audio introvabili, di ricorrenti citazioni. Dati i fatti ed i fattacci di mercoledì all’Olimpico, a parti invertite, di cosa si dibatterebbe oggi? Una mancata espulsione di Zakaria con l’Inter in vantaggio per 2-1 sarebbe archiviata come interpretazione? Un rigore su Dybala come quello su Lautaro sarebbe considerato ugualmente indiscutibile? No. Ci sarebbe molto più rumore e sarebbero evocati i soliti fantasmi».

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago